HTML-верстальщик
В веб-дизайне с 2007 года.
В основном занимаюсь версткой, но есть опыт создания сайтов под ключ.
Веб-дизайн для меня, в первую очередь, не просто работа, а увлечение, ставшее со временем источником дохода.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт компании МИГОМЕД237 просмотров
- Дизайн и верстка сайта БелМАПО173 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Владимир сделал все очень качественно. Несмотря на то, что была проблема с генератором (на моей стороне) - помог со всем и довел все до конца. Хочу отметить коммуникацию - отвечает очень быстро и делает все очень быстро. Профессионал своего дела - это сразу видно. Планирую все проекты по верстке и дизайну дальше передавать ему, что рекомендую и другим заказчикам.
Ответный отзыв
Виктор выбрал меня исполнителем небольшого задания. Задачу поставил четко и ясно. Оплату произвел в срок. Приятно работать с адекватным человеком. Если у него будут еще заказы и он выберет меня, то с удовольствием буду продолжать сотрудничество.
HTML-верстка
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $600
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга