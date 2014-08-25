Владимир сделал все очень качественно. Несмотря на то, что была проблема с генератором (на моей стороне) - помог со всем и довел все до конца. Хочу отметить коммуникацию - отвечает очень быстро и делает все очень быстро. Профессионал своего дела - это сразу видно. Планирую все проекты по верстке и дизайну дальше передавать ему, что рекомендую и другим заказчикам.