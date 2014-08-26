Оптимизировать работу сайта

Буду первым, хто тебе оставит Валентин хороший отзыв по существу. Первое что понравилось в работе: Что не нужно тыкать пальцем, на не до четы в выполненной работе, сам видит, где его ошибки и правит. Втрое: Деньги отправил при невыполненной работе, и все было сделано в срок + с маленьким бонусом то чего я не усмотрел. Ну а лично от себя, могу сказать, только одно, что парень толковый и не стоит на месте . P.s Желаю тебе хороших заказчиков и намерен работать с тобой еще .