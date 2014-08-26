Оптимизировать работу сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок213 просмотров

Верстка выполнена на Bootstrap . Что нужно сделать :

- Почистить код

- Ускорить загрузку сайта

- Применить использование CSS-спрайтов

- Подправить структурированные данные

Сам сайт на WP

Жду от вас предложений и и после того как выберу заказчика покажу сайт .

BootstrapCSSWordPress
11 лет назад
fileactive
Евгений 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

waluxa15
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Буду первым, хто тебе оставит Валентин хороший отзыв по существу. Первое что понравилось в работе: Что не нужно тыкать пальцем, на не до четы в выполненной работе, сам видит, где его ошибки и правит. Втрое: Деньги отправил при невыполненной работе, и все было сделано в срок + с маленьким бонусом то чего я не усмотрел. Ну а лично от себя, могу сказать, только одно, что парень толковый и не стоит на месте . P.s Желаю тебе хороших заказчиков и намерен работать с тобой еще .
Отличный заказчик, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

waluxa15
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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