Необходимо сверстать сайт с 9 страницами с учётом адаптивности. Файлы в архиве: https://www.sendspace.com/file/1a6a9g
Оптимизировать работу сайта
Верстка выполнена на Bootstrap . Что нужно сделать :
- Почистить код
- Ускорить загрузку сайта
- Применить использование CSS-спрайтов
- Подправить структурированные данные
Сам сайт на WP
Жду от вас предложений и и после того как выберу заказчика покажу сайт .
Выбранный исполнитель
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