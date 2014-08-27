waluxa15

Валентин waluxa15

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Веб программирование любой сложнотсти в сжатые сроки!

НАВЫКИ

›› Программирование: / PHP5 / Ajax / JavaScript / Kohana / Zend / Yii

›› Работа с базой данных: / MySQL /

›› Верстка: / HTML5+CSS3 / HTML4.01+CSS2 / XHTML+CSS2 /

›› Сценарии на странице: / jQuery / Node.js /

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ / CMS

›› Самописная: / любой сложности /

›› OpenCart: / интернет магазины /

›› Joomla /сайты визитки, магазины, порталы/

›› WordPress /блоги, сайты визитки/

›› MODX /блоги, сайты визитки/

Гарантирую:

›› Выполнение работы в срок — если взял заказ, будьте уверены, Вы его получите точно в срок. Если не уверен — не берусь.

›› Написание чистого, читабельного кода с независимыми блоками и без лишней вложенности.

›› Полное соблюдение стандартов W3C.

›› Полное соблюдение ТЗ. Если что то может быть лучше чем на макете — оговаривается с заказчиком.

›› Сокращенное оформление CSS без лишних строк в коде.

›› Оптимизированный код.

›› Постоянно доступен по скайпу и email

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSJoomlaMODXjQueryAjaxYiiNode.jsСайт-визитка
Отзывы заказчиков
contextual
Илья 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Исправить работу фильтра
Отличный специалист, всё сделано быстро и качественно, все пожелания тут же учтены и исправлены, рекомендую, будут подобные работы с радостью обращусь ещё.
Отличный заказчик! Никаких нареканий, сотрудничеством полностью доволен!
Ответный отзыв
fileactive
Евгений 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Оптимизировать работу сайта
Буду первым, хто тебе оставит Валентин хороший отзыв по существу. Первое что понравилось в работе: Что не нужно тыкать пальцем, на не до четы в выполненной работе, сам видит, где его ошибки и правит. Втрое: Деньги отправил при невыполненной работе, и все было сделано в срок + с маленьким бонусом то чего я не усмотрел. Ну а лично от себя, могу сказать, только одно, что парень толковый и не стоит на месте . P.s Желаю тебе хороших заказчиков и намерен работать с тобой еще .
Отличный заказчик, всем рекомендую!
Ответный отзыв
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