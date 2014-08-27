Веб программирование любой сложнотсти в сжатые сроки!

НАВЫКИ

›› Программирование: / PHP5 / Ajax / JavaScript / Kohana / Zend / Yii

›› Работа с базой данных: / MySQL /

›› Верстка: / HTML5+CSS3 / HTML4.01+CSS2 / XHTML+CSS2 /

›› Сценарии на странице: / jQuery / Node.js /

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ / CMS

›› Самописная: / любой сложности /

›› OpenCart: / интернет магазины /

›› Joomla /сайты визитки, магазины, порталы/

›› WordPress /блоги, сайты визитки/

›› MODX /блоги, сайты визитки/

Гарантирую:

›› Выполнение работы в срок — если взял заказ, будьте уверены, Вы его получите точно в срок. Если не уверен — не берусь.

›› Написание чистого, читабельного кода с независимыми блоками и без лишней вложенности.

›› Полное соблюдение стандартов W3C.

›› Полное соблюдение ТЗ. Если что то может быть лучше чем на макете — оговаривается с заказчиком.

›› Сокращенное оформление CSS без лишних строк в коде.

›› Оптимизированный код.

›› Постоянно доступен по скайпу и email