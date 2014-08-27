НАВЫКИ
›› Программирование: / PHP5 / Ajax / JavaScript / Kohana / Zend / Yii
›› Работа с базой данных: / MySQL /
›› Верстка: / HTML5+CSS3 / HTML4.01+CSS2 / XHTML+CSS2 /
›› Сценарии на странице: / jQuery / Node.js /
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ / CMS
›› Самописная: / любой сложности /
›› OpenCart: / интернет магазины /
›› Joomla /сайты визитки, магазины, порталы/
›› WordPress /блоги, сайты визитки/
›› MODX /блоги, сайты визитки/
Гарантирую:
›› Выполнение работы в срок — если взял заказ, будьте уверены, Вы его получите точно в срок. Если не уверен — не берусь.
›› Написание чистого, читабельного кода с независимыми блоками и без лишней вложенности.
›› Полное соблюдение стандартов W3C.
›› Полное соблюдение ТЗ. Если что то может быть лучше чем на макете — оговаривается с заказчиком.
›› Сокращенное оформление CSS без лишних строк в коде.
›› Оптимизированный код.
›› Постоянно доступен по скайпу и email
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