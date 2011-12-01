Починить SOAP сервис на Java

писание задачи:

Задача приложения, в котором нужно вносить правки, принимать и отправлять заявки между ведомственной системой и федеральным маршрутизатором заявок "Концентратор услуг" от портала госуслуг

Заявки приходят и отправляются в формате SOAP по протоколу HTTP

Эндпоинтом(сервером) для приёма, выступает приложение, развернутое на Apache Tomcat 7, работает которое на Java 8

Отправка сообщений происходит уже на эндпоинт концентратора

Каждое SOAP сообщение подписывается электронной подписью в формате XMLDSig в заголовке конверта

Подписание происходит с использованием библиотеки КриптоПро JCP в формате ГОСТ Р 34.10-2001

Задача, которую надо выполнить

Перевести подписание и проверку подписи на ГОСТ 34.10-2012

https://www.cryptopro.ru/news/2011/12/gost-soap-message-security-wss4j-s-pomoshchyu-kriptopro-jcp