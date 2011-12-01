Починить SOAP сервис на Java

Требуется написать для имеющихся исходников клиент-серверного приложения бэкконнект-сервер.ТЗ по запросу.Писать на [i]Python[/i] желательно.
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писание задачи:
Задача приложения, в котором нужно вносить правки, принимать и отправлять заявки между ведомственной системой и федеральным маршрутизатором заявок "Концентратор услуг" от портала госуслуг
Заявки приходят и отправляются в формате SOAP по протоколу HTTP
Эндпоинтом(сервером) для приёма, выступает приложение, развернутое на Apache Tomcat 7, работает которое на Java 8
Отправка сообщений происходит уже на эндпоинт концентратора
Каждое SOAP сообщение подписывается электронной подписью в формате XMLDSig в заголовке конверта
Подписание происходит с использованием библиотеки КриптоПро JCP в формате ГОСТ Р 34.10-2001
Задача, которую надо выполнить
Перевести подписание и проверку подписи на ГОСТ 34.10-2012
https://www.cryptopro.ru/news/2011/12/gost-soap-message-security-wss4j-s-pomoshchyu-kriptopro-jcp
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