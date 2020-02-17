Ищем программиста. Web Программирование. C# (ASP.NET), PHP, Api.

Доброго времени суток,

Для написания программного обеспечения необходим универсальный программист, имеющий успешный опыт работы с достаточными знаниями Backend, Frontend и API, для самостоятельной реализации проекта.

В разработке имеется международный проект связанный с eBay, Amazon, другими маркетплейсами и онлайн магазинами.

Техническое задание будет писаться сообща.

В основе будет бесплатная программа по снятию продаж через API с подключенных маркетплейсов с дополнительными платными функциями.

Оплата почасовая с премиальными в соответствии с прибылью. После запуска желателен переезд в Германию на ПМЖ.

В каждом проекте самое сложное это клиенты. Стартуем с Германии. На данный момент почти 26к потенциальных клиентов, и это не просто база emails, но и адреса и статистика их продаж. Таким образом работа впустую исключена.

Хотите участвовать в проекте - пишите.

Покажите Ваш опыт работы с API. А так же Ваше отношение к переезду на ПМЖ в Германию. Нам это Важно.