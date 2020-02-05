Добрый день! Есть проект transferbooking.org. Сейчас нужен человек который его доведет до ума. Есть сверстанный дизайн для приложения Андройд (соответственно нужен программист) + есть элементы сайты в разных ЛК которые тоже надо довести до ума. Работы много. Предлагаю долгосрочное сотрудничество.

Требования к специалисту: Знание PHP с использованием CMS Wordpress, опыт разработки клиент-северных приложений на платформе Android, язык программирования Kotlin / Java, работа с xml, наложение анимации.