TransferBooking

Системное программированиеЗакрытнет заявок194 просмотра
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Добрый день! Есть проект transferbooking.org. Сейчас нужен человек который его доведет до ума. Есть сверстанный дизайн для приложения Андройд (соответственно нужен программист) + есть элементы сайты в разных ЛК которые тоже надо довести до ума. Работы много. Предлагаю долгосрочное сотрудничество. 

Требования к специалисту: Знание PHP с использованием CMS Wordpress, опыт разработки клиент-северных приложений на платформе Android, язык программирования Kotlin / Java, работа с xml, наложение анимации.

4 года назад
guest_15573094663663
5 лет в сервисе
Был
4 года назад