Спарсить url

На fedora31 lxrandr не показывает всех возможных разрешений монитора. Мало того, при смене монитора с 17' на 21', разрешение меняется только через несколько перезагрузок. Необходимо настроить настроить lxrandr чтобы он показывал все возможные разрешения сразу. Необходимо чтобы lxrandr ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо спарсить все url каналов zen(.)yandex.ru/media/zen/channels
В отклике укажите стоимость и сроки
- Похожие заказы
- $10Системное программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
Дано: файл в Excel с набором макросов. Нужно оставить 1. По остальным - удалить вынесенные кнопки и код отвечающий за их исполнение. Пишите ваши предложения по ценам и срокам.Системное программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток. 1) Нужно разработать устройство для отслеживания место положения. 2) Устройство питаться от автомобильной сети и иметь собственный аккумулятор 3) Данные должны перездороваться через мобильную сеть 3-4G. Пишите пожалуйста ваши цены и сроки по работеЗакрыт4 года назад
- $50
Необходимо брендировать установщик fedora31 anaconda. В данный момент он выполняет все необходимые функции, устанавливая по-умолчанию только то что требуется и выполняя необходимые скрипты kickstart. Необходимо поправить на установочном образе следующие моменты: 1. Во время загрузки anaconda появляется надпись, ...Системное программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $10
На Fedora31 не работает автомонтирование флешек. Необходимо настроить автомонтирование к примеру в /mnt/usb{1,2,3,4} на чтение и запись В системе 2 пользвоателя - root и kiosk Надо чтобы у kiosk был доступ на четние/запись монтированных флешек. Доступ к Fedora31 предоставлю ...Закрыт4 года назад
Наша фирма GTA Door Repair специализируется на всех видах услуг по ремонту дверей. Мы ищем Javascript-программиста со знанием Angular и опытом использования Cordova и Ionic. Необходимые навыки: [list][*]1. Web & mobile frontend со знанием HTML,[*]2. JavaScript/Typescript и ...Закрыт4 года назад
Хочу сделать светодиодный экран из матриц, который повешу возле пляжа. Размер экрана ~1x2 метра. Данные будет брать посредством гет запроса + часть данных хотелось бы получить самостоятельно, например температуру воздуха, влажность, давление, скорость ветра получать ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго дня! Задача следующая - разработать защиту от инжекта/сканирования/модификации памяти процесса игры, от таких программ как Cheat Engine и подобные. (скорее всего доп. код для исходников). Небольшую программу для шифрования Engine.dll. Игра на C++Системное программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день Имеется софт UCS R-keeper.К нему подключаем CRM внешнюю систему лояльности. Соединение систем проходит через через ретранслятор Farcards, для которого пишется DLL.(Функции: начисление,списание, баланс). Dll-ку написали по инструкции.Баланс работает, а начисление, списание нет. Нужно отредактировать ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Создать приложение Yahoo погода, с панелью поиска Примеры: http://win7gadgets.com/search/ В отклике указывайте примерные сроки и ценуСистемное программирование1 исполнительЗавершен4 года назад