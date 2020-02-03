Программа, транслирующая с сервера

Программа после входа выглядит так https://prnt.sc/qp7r6j

Юзер выбирает браузер, он открывается. Но на самом деле браузер открывается у нас на сервере и юзер бродит по сети через нашу программу в браузере, расположенном на удаленном сервере. Браузер открывается на сервере, хотя для юзера это визуально как обычный браузер, но в оболочке https://prnt.sc/qran0q. Т.е. по сути это трансляция изображения юзеру + проброс мышки и клавиш.

Детальнее - в переписке.