Здравствуйте.

Нужно написать JS код, который будет запускать первую или вторую языковую версию скрипта онлайн консультанта "jivo site" в зависимости от урл страницы.

На чешской версии страницы "qwerty.eu" код 1, а если русская версия "qwerty.eu/ru" - код 2.

Код будет вставляться в поле вставка кода в конструкторе. Там 1 поле для вставки кода для всех страниц.

Пишите свои цены и сроки.

Спасибо.