Написать решение на golang для разбиения больших файлов

На fedora31 lxrandr не показывает всех возможных разрешений монитора. Мало того, при смене монитора с 17' на 21', разрешение меняется только через несколько перезагрузок. Необходимо настроить настроить lxrandr чтобы он показывал все возможные разрешения сразу. Необходимо чтобы lxrandr ...