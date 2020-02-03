Лабораторная по linux Ubuntu Linux 18.04 server x64 на oracle virtualb

Системное программированиеЗакрыт2 заявки297 просмотров
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подробности задания находятся в файле

1. задание настройка прав и групп пользователей

2.(week Задание Linux Cron)

OracleLinuxUbuntu
4 года назад
guest_15404982234636
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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