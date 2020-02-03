Программа после входа выглядит так [url=https://prnt.sc/qp7r6j]https://prnt.sc/qp7r6j[/url] Юзер выбирает браузер, он открывается. Но на самом деле браузер открывается у нас на сервере и юзер бродит по сети через нашу программу в браузере, расположенном на удаленном сервере. Браузер открывается ...
Лабораторная по linux Ubuntu Linux 18.04 server x64 на oracle virtualb
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
подробности задания находятся в файле
1. задание настройка прав и групп пользователей
2.(week Задание Linux Cron)
- Похожие заказы
- Системное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужно написать JS код, который будет запускать первую или вторую языковую версию скрипта онлайн консультанта "jivo site" в зависимости от урл страницы. На чешской версии страницы "qwerty.eu" код 1, а если русская версия "qwerty.eu/ru" - код ...Закрыт4 года назад
- $10
На fedora31 lxrandr не показывает всех возможных разрешений монитора. Мало того, при смене монитора с 17' на 21', разрешение меняется только через несколько перезагрузок. Необходимо настроить настроить lxrandr чтобы он показывал все возможные разрешения сразу. Необходимо чтобы lxrandr ...Системное программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
Необходимо спарсить все url каналов zen(.)yandex.ru/media/zen/channels В отклике укажите стоимость и срокиСистемное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Дано: файл в Excel с набором макросов. Нужно оставить 1. По остальным - удалить вынесенные кнопки и код отвечающий за их исполнение. Пишите ваши предложения по ценам и срокам.Системное программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток. 1) Нужно разработать устройство для отслеживания место положения. 2) Устройство питаться от автомобильной сети и иметь собственный аккумулятор 3) Данные должны перездороваться через мобильную сеть 3-4G. Пишите пожалуйста ваши цены и сроки по работеЗакрыт4 года назад
- $50
Необходимо брендировать установщик fedora31 anaconda. В данный момент он выполняет все необходимые функции, устанавливая по-умолчанию только то что требуется и выполняя необходимые скрипты kickstart. Необходимо поправить на установочном образе следующие моменты: 1. Во время загрузки anaconda появляется надпись, ...Системное программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $10
На Fedora31 не работает автомонтирование флешек. Необходимо настроить автомонтирование к примеру в /mnt/usb{1,2,3,4} на чтение и запись В системе 2 пользвоателя - root и kiosk Надо чтобы у kiosk был доступ на четние/запись монтированных флешек. Доступ к Fedora31 предоставлю ...Закрыт4 года назад
Наша фирма GTA Door Repair специализируется на всех видах услуг по ремонту дверей. Мы ищем Javascript-программиста со знанием Angular и опытом использования Cordova и Ionic. Необходимые навыки: [list][*]1. Web & mobile frontend со знанием HTML,[*]2. JavaScript/Typescript и ...Закрыт4 года назад
Хочу сделать светодиодный экран из матриц, который повешу возле пляжа. Размер экрана ~1x2 метра. Данные будет брать посредством гет запроса + часть данных хотелось бы получить самостоятельно, например температуру воздуха, влажность, давление, скорость ветра получать ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад