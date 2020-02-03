Разработка аналитических отчетов

Программа после входа выглядит так [url=https://prnt.sc/qp7r6j]https://prnt.sc/qp7r6j[/url] Юзер выбирает браузер, он открывается. Но на самом деле браузер открывается у нас на сервере и юзер бродит по сети через нашу программу в браузере, расположенном на удаленном сервере. Браузер открывается ...