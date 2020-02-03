Разработка аналитических отчетов

Требуется разработчик приложения для Apple tv. Дизайн полностью с нас, как на фото, но может быть адаптирован для соответствия гайдлайнам apple tv. Сроки выполнения и оплата обговариваются индивидуально.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В CRM в области медицины требуется разработка нескольких аналитических отчетов.
Работа с данными из CRM для создания отчетности на базе BI.
Требования:
1. Опыт работы с аналитической отчетностью от 5 лет;
2. Знание SQL, опыт работы с хранимыми функциями;
3. Опыт работы с My SQL (СУБД);
4. Опыт работы со средствами визуализации отчетов;
5. Знание средств класса Data Integration;
6. Опыт разработки и сопровождения многопользовательских систем от 100 человек.
Уровень гонорара обсуждается.
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