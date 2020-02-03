Разработка аналитических отчетов

Системное программированиеЗакрытнет заявок197 просмотров
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В CRM в области медицины требуется разработка нескольких аналитических отчетов. 

Работа с данными из CRM для создания отчетности на базе BI.

Требования: 

1. Опыт работы с аналитической отчетностью от 5 лет; 

2. Знание SQL, опыт работы с хранимыми функциями; 

3. Опыт работы с My SQL (СУБД);

4. Опыт работы со средствами визуализации отчетов; 

5. Знание средств класса Data Integration;

6. Опыт разработки и сопровождения многопользовательских систем от 100 человек. 

Уровень гонорара обсуждается. 

4 года назад
Koleno
63 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад