Бот для автопродаж в телеграм

Нужен бот для автоматической продажи курсов, тренингов и тд. Просьба – писать только людям с опытом

- Оплата на киви и на банковские карты

- Нужен раздел "курсы", затем возможность выбора одного из курсов, затем выбор нескольких тарифов на курс (Базовый, Основной, ВИП)

- Нужно описание курса, для кого он, чему можно научиться, далее по пунктам что входит в каждый тариф

- После оплаты человеку должен быть отправлен архив курса(~5-10 гб)

- Раздел информации об авторе курса

- Раздел с отзывами

- Статистика пользователя

- Возможность добавлять новые курсы в любое время

- Возможность менять цену на курсы в любое время

- Красивое оформление самого бота

-Рассылка сообщений всем пользователям

-Оповещения о покупке и пополнении баланса

-Просмотр профиля пользователя по его айди.