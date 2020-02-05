Бот для автопродаж в телеграм

$30
Системное программированиеЗакрыт8 заявок476 просмотров
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Нужен бот для автоматической продажи курсов, тренингов и тд. Просьба – писать только людям с опытом 

- Оплата на киви и на банковские карты 

- Нужен раздел "курсы", затем возможность выбора одного из курсов, затем выбор нескольких тарифов на курс (Базовый, Основной, ВИП) 

- Нужно описание курса, для кого он, чему можно научиться, далее по пунктам что входит в каждый тариф 

- После оплаты человеку должен быть отправлен архив курса(~5-10 гб) 

- Раздел информации об авторе курса 

- Раздел с отзывами 

- Статистика пользователя 

- Возможность добавлять новые курсы в любое время 

- Возможность менять цену на курсы в любое время 

- Красивое оформление самого бота 

-Рассылка сообщений всем пользователям 

-Оповещения о покупке и пополнении баланса  

-Просмотр профиля пользователя по его айди.

4 года назад
guest_1581093663184
4 года в сервисе
Был
4 года назад