Бот для автопродаж в телеграм

Требуется разработчик приложения для Apple tv. Дизайн полностью с нас, как на фото, но может быть адаптирован для соответствия гайдлайнам apple tv. Сроки выполнения и оплата обговариваются индивидуально.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен бот для автоматической продажи курсов, тренингов и тд. Просьба – писать только людям с опытом
- Оплата на киви и на банковские карты
- Нужен раздел "курсы", затем возможность выбора одного из курсов, затем выбор нескольких тарифов на курс (Базовый, Основной, ВИП)
- Нужно описание курса, для кого он, чему можно научиться, далее по пунктам что входит в каждый тариф
- После оплаты человеку должен быть отправлен архив курса(~5-10 гб)
- Раздел информации об авторе курса
- Раздел с отзывами
- Статистика пользователя
- Возможность добавлять новые курсы в любое время
- Возможность менять цену на курсы в любое время
- Красивое оформление самого бота
-Рассылка сообщений всем пользователям
-Оповещения о покупке и пополнении баланса
-Просмотр профиля пользователя по его айди.
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