Программист Делфи

Системное программированиеЗакрыт3 заявки264 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработчик Делфи с опытом работы для решения задач проекта . Проект - это букмекерский сервис , а именно виртуальный спорт ( футбол , теннис , баскетбол ) . Просьба обращаться тем кто понимает букмекерскую деятельность . 

4 года назад
betproduct
Нодар 
35 летГрузия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад