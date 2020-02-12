Программист Делфи

Требуется написать для имеющихся исходников клиент-серверного приложения бэкконнект-сервер.ТЗ по запросу.Писать на [i]Python[/i] желательно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработчик Делфи с опытом работы для решения задач проекта . Проект - это букмекерский сервис , а именно виртуальный спорт ( футбол , теннис , баскетбол ) . Просьба обращаться тем кто понимает букмекерскую деятельность .
- Похожие заказы
- $500Системное программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно чтоб на определенном информационном сайте происходили конкретные действия и затем доходя до страницы с нужной информацией, брался имэйл и проверялось его доменное имя. И таких имейлов бот должен обработать сотни тысяч. Подробности скину в личку, ...Системное программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать софт,который подгружает dll,получает из нее адрес функции,вызывает функцию,и затем висит в памяти.Функционал и работоспособность должны быть сохранены.От Вас знание WinApi.Системное программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищем програмиста который разработает алгоритм по продвижению аккаунтов в TikTok. Уже существуют такие сервисы как https://tokker.ru/ с которых можно скопировать весь функционал, если вы понимаете как это сделать чтобы все корректно работало.Оплата только на результат. ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется разработчик приложения для Apple tv. Дизайн полностью с нас, как на фото, но может быть адаптирован для соответствия гайдлайнам apple tv. Сроки выполнения и оплата обговариваются индивидуально.Системное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $30
Нужен бот для автоматической продажи курсов, тренингов и тд. Просьба – писать только людям с опытом - Оплата на киви и на банковские карты - Нужен раздел "курсы", затем возможность выбора одного из курсов, затем выбор нескольких ...Системное программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Есть проект transferbooking.org. Сейчас нужен человек который его доведет до ума. Есть сверстанный дизайн для приложения Андройд (соответственно нужен программист) + есть элементы сайты в разных ЛК которые тоже надо довести до ума. ...Системное программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
В CRM в области медицины требуется разработка нескольких аналитических отчетов. Работа с данными из CRM для создания отчетности на базе BI. Требования: 1. Опыт работы с аналитической отчетностью от 5 лет; 2. Знание SQL, опыт работы с хранимыми функциями; 3. ...Системное программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать решение на golang которое будет разбивать текстовый файл 200-300 ГБ на N файлов. Работать будет под убунтой запускаться из консоли по крону. Изначально есть архив на 20гб gz.zip в нем обычный текстовый файл ...Системное программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
подробности задания находятся в файле 1. задание настройка прав и групп пользователей 2.(week Задание Linux Cron)Системное программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад