Парсер или бот

Нужно чтоб на определенном информационном сайте происходили конкретные действия и затем доходя до страницы с нужной информацией, брался имэйл и проверялось его доменное имя. И таких имейлов бот должен обработать сотни тысяч.

Подробности скину в личку, есть видео какие конкретно действия требуются от бота-парсера.

Цена и сроки.