Парсер или бот

Системное программированиеЗакрыт7 заявок240 просмотров
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Нужно чтоб на определенном информационном сайте происходили конкретные действия и затем доходя до страницы с нужной информацией, брался имэйл и проверялось его доменное имя. И таких имейлов бот должен обработать сотни тысяч.

Подробности скину в личку, есть видео какие конкретно действия требуются от бота-парсера.

Цена и сроки.

4 года назад
Stasgr900
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад