Написать бэк-коннект сервер для клиент-серверного приложения с/с++

$500
Системное программированиеЗакрыт7 заявок345 просмотров
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Требуется написать для имеющихся исходников клиент-серверного приложения бэкконнект-сервер.ТЗ по запросу.Писать на Python желательно.

4 года назад
tinach2013
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад