Написать загрузчик для DLL на c

Ищем програмиста который разработает алгоритм по продвижению аккаунтов в TikTok. Уже существуют такие сервисы как https://tokker.ru/ с которых можно скопировать весь функционал, если вы понимаете как это сделать чтобы все корректно работало.Оплата только на результат. ...
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Нужно написать софт,который подгружает dll,получает из нее адрес функции,вызывает функцию,и затем висит в памяти.Функционал и работоспособность должны быть сохранены.От Вас знание WinApi.
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