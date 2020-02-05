Написать загрузчик для DLL на c

Системное программированиеЗакрыт2 заявки233 просмотра
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Нужно написать софт,который подгружает dll,получает из нее адрес функции,вызывает функцию,и затем висит в памяти.Функционал и работоспособность должны быть сохранены.От Вас знание WinApi.

4 года назад
tinach2013
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад