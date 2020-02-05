Нужно разработать алгоритм сервиса продвижения аккаунта в TikTok

Системное программированиеЗакрыт1 заявка213 просмотров
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Ищем програмиста который разработает алгоритм по продвижению аккаунтов в TikTok. Уже существуют такие сервисы как https://tokker.ru/ с которых можно скопировать весь функционал, если вы понимаете как это сделать чтобы все корректно работало.Оплата только на результат. Все выполняете у себя на локалке - мы проверяем - если все хорошо работает мы Вам деньги, вы нам проект. Для подробностей, пишите в Телеграм или WhatsApp

4 года назад
elena19870506
Елена 
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад