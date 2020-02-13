Восстановить вкладки onetab

Системное программированиеЗакрытнет заявок191 просмотр
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Здравствуйте, после перезагрузки компьютера в связи с обновлениями системы, в приложение onetab пропали все вкладки (хром), как восстановить?

4 года назад
Roksell
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад