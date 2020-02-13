Arduino, устройство на ее основе

На основе Arduino - разработать устройство мониторинга, которое передаёт данные через интернет.

- Устройство должно иметь 4 входа на получение информации по типу “сухой контакт”. То есть замкнут - разомкнут.

- Устройство должно иметь Ethernet для передачи по TCP IP через интернет данных

- Устройство должно иметь возможность считывания звука посредством микрофона, задача сравнивать диапазон db на объекте. Например, в помещениях обычно от 50 до 65 db.

Устройство должно работать по правилам.

1. один контакт замкнулся, устройство начинает слушать звук. Если в течении 5 минут после этого звук в помещении превысил 75 db - устройство отправляет сигнал об этой цепочке событий через интернет

2. один контакт замкнулся, устройство начинает слушать звук. В течении 5 минут после этого звук в помещении не превысил 75 db - устройство отправляет сигнал об этой цепочке событий через интернет

3. Оставшиеся 3 входа на получение информации - просто передают информацию о состоянии через интернет - закнут/разомкнут. Если состояние изменилось - устройство отправляет сигнал.

Устройство должно иметь два управляемых выхода, они должны иметь возможность запускаться диспетчером удаленно через облачный сервис.

Например подать 5 вольт на один из выходов, или отключить.

Устройство должно иметь возможность отправлять тестовые сигналы в облачный сервис, например каждые 4 часа. Для контроля, что устройство работает, устройство на связи.

Питание устройства должно осуществляться от блока бесперебойного питания 12 В с АКБ.