Arduino, устройство на ее основе

Требуется написать для имеющихся исходников клиент-серверного приложения бэкконнект-сервер.ТЗ по запросу.Писать на [i]Python[/i] желательно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На основе Arduino - разработать устройство мониторинга, которое передаёт данные через интернет.
- Устройство должно иметь 4 входа на получение информации по типу “сухой контакт”. То есть замкнут - разомкнут.
- Устройство должно иметь Ethernet для передачи по TCP IP через интернет данных
- Устройство должно иметь возможность считывания звука посредством микрофона, задача сравнивать диапазон db на объекте. Например, в помещениях обычно от 50 до 65 db.
Устройство должно работать по правилам.
1. один контакт замкнулся, устройство начинает слушать звук. Если в течении 5 минут после этого звук в помещении превысил 75 db - устройство отправляет сигнал об этой цепочке событий через интернет
2. один контакт замкнулся, устройство начинает слушать звук. В течении 5 минут после этого звук в помещении не превысил 75 db - устройство отправляет сигнал об этой цепочке событий через интернет
3. Оставшиеся 3 входа на получение информации - просто передают информацию о состоянии через интернет - закнут/разомкнут. Если состояние изменилось - устройство отправляет сигнал.
Устройство должно иметь два управляемых выхода, они должны иметь возможность запускаться диспетчером удаленно через облачный сервис.
Например подать 5 вольт на один из выходов, или отключить.
Устройство должно иметь возможность отправлять тестовые сигналы в облачный сервис, например каждые 4 часа. Для контроля, что устройство работает, устройство на связи.
Питание устройства должно осуществляться от блока бесперебойного питания 12 В с АКБ.
- Похожие заказы
- $500Системное программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток, Для написания программного обеспечения необходим универсальный программист, имеющий успешный опыт работы с достаточными знаниями Backend, Frontend и API, для самостоятельной реализации проекта. В разработке имеется международный проект связанный с eBay, Amazon, другими маркетплейсами и ...Системное программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно перенести учетные записи и данные почты из облачного Exchange на локальный серверСистемное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $3
Просто SQL запрос распределение записей по аналоги ив таблице MariaDBСистемное программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработчик Делфи с опытом работы для решения задач проекта . Проект - это букмекерский сервис , а именно виртуальный спорт ( футбол , теннис , баскетбол ) . Просьба обращаться тем кто понимает букмекерскую ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно чтоб на определенном информационном сайте происходили конкретные действия и затем доходя до страницы с нужной информацией, брался имэйл и проверялось его доменное имя. И таких имейлов бот должен обработать сотни тысяч. Подробности скину в личку, ...Системное программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать софт,который подгружает dll,получает из нее адрес функции,вызывает функцию,и затем висит в памяти.Функционал и работоспособность должны быть сохранены.От Вас знание WinApi.Системное программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищем програмиста который разработает алгоритм по продвижению аккаунтов в TikTok. Уже существуют такие сервисы как https://tokker.ru/ с которых можно скопировать весь функционал, если вы понимаете как это сделать чтобы все корректно работало.Оплата только на результат. ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $30
Нужен бот для автоматической продажи курсов, тренингов и тд. Просьба – писать только людям с опытом - Оплата на киви и на банковские карты - Нужен раздел "курсы", затем возможность выбора одного из курсов, затем выбор нескольких ...Системное программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Есть проект transferbooking.org. Сейчас нужен человек который его доведет до ума. Есть сверстанный дизайн для приложения Андройд (соответственно нужен программист) + есть элементы сайты в разных ЛК которые тоже надо довести до ума. ...Системное программированиенет заявокЗакрыт4 года назад