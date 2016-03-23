Мы стартап "Practice Rocks" в онлайн образовании Excel, Photoshop, Adwords... с тематикой того что изучение теории это скукота, а практика рулит! Поэтому Логотип должен выглядеть позитивно и познавательно. 1 вариант: Вместе с ...
Создание логотипа для интернет-магазина
Нужно создать логотип для интернет-магазина. Тематика магазина - продажа оборудования для водоснабжения, отопления и канализации.
Логотип будет использоваться на сайте, визитках, рекламной продукции.
Нужно пару вариантов логотипа на выбор с тематикой и пару вариантов без.
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