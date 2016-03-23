Создание логотипа для интернет-магазина

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Завершен1 заявка136 просмотров

Нужно создать логотип для интернет-магазина. Тематика магазина - продажа оборудования для водоснабжения, отопления и канализации.

Логотип будет использоваться на сайте, визитках, рекламной продукции.

Нужно пару вариантов логотипа на выбор  с тематикой и пару вариантов без.

9 лет назад
nik_adv
Никита 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$100
5 дней
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Никита оказался очень хорошим заказчиком. Грамотная постановка задания, оплата без задержек, открытое приятное общение. Работа с такими людьми приносит только удовольствие).

Заявки фрилансеров

juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад

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