Придумать название и логотип

Необходимо разработать логотип и придумать название. Для мастерской где изготавливают авторские украшения ручной работы и разные изделия хенд-мейд. Вазы, картины, декупаж и тд. Это должно быть в легком стиле желательно винтажном. Так как у украшений будет коробочка и на ней будет пропечатано название, логотип должен быть применим для этого. Вообщем жду творческих людей для сотрудничества. Цена 50 $