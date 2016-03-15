Разработать логотип тренажёрного зала

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Закрыт16 заявок199 просмотров

Уважаемые фрилансеры! 

Необходимо разработать логотип тренажёрного зала в соответствии с заданием. Приветствуются любые творческие идеи и Ваши рекомендации по дизайну.

При отклике на проект просьба указывать стоимость.

9 лет назад
olgas1985
39 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
9 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
9 лет назад