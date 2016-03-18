Разработать логотип и фирменный стиль для иммиграционного проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок258 просмотров

Для сайта http://immigrant.today нужно разработать логотип и фирменный стиль.

Это уникальный информационный портал, на котором собрано ~750 статей по иммиграции и жизни в других странах. Основой сайта служат YouTube-ролики иммигрантов, которые дополнительно переведены в текст. Это позволит посетителям сайтам быстрее находить нужную информацию и быстрее ее узнавать, так как чтение текста в 2-3 раза быстрее просмотра видео.

Миссия проекта - помогать людям переезжать в другие страны.

В оформлении логотипа можно использовать эти идеи:

- Видео+текст

- Чемодан

- Иммиграция

и т.п.

На основе лого также надо будет разработать фирменный стиль, который будет использоваться:

- На визитках

- На ручках

- На буклетах

- На чашках

- На пакетах

и т.п.

9 лет назад
iEmployer
Алексей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
9 лет назад
$77
3 дня
Все быстро и качественно, спасибо большое!
Алексей отличный заказчик. грамотно и чётко ставит задачи, моментальная оплата, всегда на связи. Приятно работать с такими людьми.

Заявки фрилансеров

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
9 лет назад