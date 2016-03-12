Необходимо создать логотип для сайта. Можно обыграть бушующий домен sanctuarium.ru (перевод с лат. святилище) но не обязательно. Сайт пока в разработке (внешний вид сильно меняться не будет) дизайн можно посмотреть на bib.webalan.ru Логотип должен подходить под текущий дизайн.
Разработка логотипа для Школы бизнеса, магазин франшиз
Требуется разработать логотип для проекта, который объединяет школу бизнеса и магазин франшиз. Концепт проекта в том, что мы не просто "втюхиваем" покупателю какую попало франшизу, лишь бы продать, а мы и научим бизнесу и в целом объясним как ей заниматься.
Название проекта smileschool
Требования к лого:
1. Перед лого должен быть использован символ хештега, т.е. "#"
2. Название должно быть написано слитно, но 2 слова должны визуально отделяться друг от друга
3. В лого должно быть использовано 2-3 цвета. Не больше и не меньше.
4. Шрифты должны быть МАКСИМАЛЬНО читаемыми. Не должно быть такой ситуации, когда шрифт красивый, а прочитать нельзя.
5. Возможно использование дополнительного лаконичного маленького элемента-украшения / иконки.
Заявки фрилансеров
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