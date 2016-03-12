Разработка логотипа для Школы бизнеса, магазин франшиз

# 1 — $ 14

Требуется разработать логотип для проекта, который объединяет школу бизнеса и магазин франшиз. Концепт проекта в том, что мы не просто "втюхиваем" покупателю какую попало франшизу, лишь бы продать, а мы и научим бизнесу и в целом объясним как ей заниматься.

Название проекта smileschool

Требования к лого:

1. Перед лого должен быть использован символ хештега, т.е. "#"

2. Название должно быть написано слитно, но 2 слова должны визуально отделяться друг от друга

3. В лого должно быть использовано 2-3 цвета. Не больше и не меньше.

4. Шрифты должны быть МАКСИМАЛЬНО читаемыми. Не должно быть такой ситуации, когда шрифт красивый, а прочитать нельзя.

5. Возможно использование дополнительного лаконичного маленького элемента-украшения / иконки.