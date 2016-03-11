Логотип сайта

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Закрыт33 заявки220 просмотров

Доброго времени суток, нужен логотип для сайт. Логотип в себя включает доменное имя и не большую подпись. Доменное имя состоит из 4 букв.

О логотипе напишу в личку, лого простенький как вы поняли)

9 лет назад
Isteriknet
Валерий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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