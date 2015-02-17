Привет! Необходимо разработать логотип для компании Iron Lab. Согласно условиям конкурса выберем две лучшие работы. Первое место 60 у.е. и второе 20 у.е. Наша компания занимается реализация товаров для ...
Логотип для фирмы
Автомобильная тематика. Стиль современный. Логотип состоит из первых 2-х букв названия фирмы. Добавить очертания автомобиля. На фоне круга или шара. Добавить полное название фирмы, описание и телефон в разных вариантах справа и снизу. Цвета в разных вариантах. Размеры в разных вариантах. Пишите сразу срок, цену и портфолио.
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