Разработка логотипа

Необходимо разработать логотип для Блога о детском спорте.

Нужен рисунок в таком стиле http://paredrocdnzone1.grupodecomunicac.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/02/17.jpg - это будет ребенок (например, http://st2.depositphotos.com/1033002/6803/v/950/depositphotos_68038705-Kid-playing-with-ball.jpg) в темных тонах, у которого мяч разделен на 4 цветных сектора (пример http://img07.deviantart.net/98ae/i/2010/243/a/b/elite_sports_logo_2_by_s_havrisik-d2xqmsr.jpg) - футбол, теннис, баскетбол, бейсбол (черный и белый; желтый, оранжевый; коричневый). + надпись «Ребенок в спорте!».

Либо ребенок просто как силуэт, а мяч в стиле четких линий.

Сайт будет выполнен с такой темой http://dessign.net/problogg/

Целевая аудитория Блога: Пары/женщины (25-37 лет) с детьми в возрасте 5-8 лет. Страна - Россия. Те, кто стоят перед выбором «в какую секцию отправить ребенка».

Срок работы: до 15 марта 2016 года