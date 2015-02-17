Логотип для сайта http://demur.nick16.ru/ Фирменные цвета Светло синий и ярко оранжевые контуры. Логотип Куб равностороний с буквами D M R на трех сторонах. Во вложении примерно нарисован.
Разработка логотипа
Необходимо разработать логотип для Блога о детском спорте.
Нужен рисунок в таком стиле http://paredrocdnzone1.grupodecomunicac.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/02/17.jpg - это будет ребенок (например, http://st2.depositphotos.com/1033002/6803/v/950/depositphotos_68038705-Kid-playing-with-ball.jpg) в темных тонах, у которого мяч разделен на 4 цветных сектора (пример http://img07.deviantart.net/98ae/i/2010/243/a/b/elite_sports_logo_2_by_s_havrisik-d2xqmsr.jpg) - футбол, теннис, баскетбол, бейсбол (черный и белый; желтый, оранжевый; коричневый). + надпись «Ребенок в спорте!».
Либо ребенок просто как силуэт, а мяч в стиле четких линий.
Сайт будет выполнен с такой темой http://dessign.net/problogg/
Целевая аудитория Блога: Пары/женщины (25-37 лет) с детьми в возрасте 5-8 лет. Страна - Россия. Те, кто стоят перед выбором «в какую секцию отправить ребенка».
Срок работы: до 15 марта 2016 года
Выбранный исполнитель
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