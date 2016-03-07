Требуется просто логотип

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Закрыт10 заявок149 просмотров

Для позновательно-развлекательного проекта "Мама-БАР" требуется логотип. Простой, без изысков, отражающий суть.

Жду ваших предложений. 

9 лет назад
katushka_s
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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