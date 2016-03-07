Требуется логотип в котором будут использованы буквы S и M (английские). Тематика с которой должен быть связан - это Израиль, влоги, жизнь за границей. Думаю этого достаточно для того чтобы что-нибудь придумать. Долой стереотипы, свободу ...
Требуется просто логотип
Для позновательно-развлекательного проекта "Мама-БАР" требуется логотип. Простой, без изысков, отражающий суть.
Жду ваших предложений.
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