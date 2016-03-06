Нужно нарисовать в векторе логотип такой же как в прикрепленном файле, но не кистью, возможно немного доработанный. Нужно быстро и дешего, работа ерундовая.
Разработать логотип юридической компании.
Необходимо разработать логотип юридической компании. Компания занимается защитой прав, сопровождением в госорганах и судах призывников.
в логотипе должно быть отражено название компании (Военно-юридическая коллегия)
в логотипе должна быть заложена идея бизнеса (как например во вложении):
щит с мечами- знак юстиции и юридическая защита
(ч/б и цв. варианты)
-возможно краткая абривиатура названия компании В.Ю.К. -на щите)
Целевая аудитория молодежь (муж.), 17-26 лет (в основном студенты Вузов) и их родители.
Возможно иные варианты, но обязательнодолжно должно присутствовать полное название организации
Обязательное условие: полное соблюдение авторских прав и гарантии свободы от прав
третьих лиц как самого логотипа так и любых его элементов.
Небходим BREND BOOK, макет, шрифты и т.д., цвет принеобходимости должен меняться
Для победителя будет возможно будет предложено за доп. плату разработать корпоративный стиль
Заявки фрилансеров
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