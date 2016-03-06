Разработать логотип юридической компании.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт9 заявок805 просмотров
#1$10

Необходимо разработать логотип юридической компании. Компания занимается защитой прав, сопровождением в госорганах и судах призывников.

в логотипе должно быть отражено название компании (Военно-юридическая коллегия)

в логотипе должна быть заложена идея бизнеса (как например во вложении):

щит с мечами- знак юстиции и юридическая защита

(ч/б и цв. варианты)

-возможно краткая абривиатура названия компании В.Ю.К. -на щите)

Целевая аудитория молодежь (муж.), 17-26 лет (в основном студенты Вузов) и их родители.

Возможно иные варианты, но обязательнодолжно должно присутствовать полное название организации

Обязательное условие: полное соблюдение авторских прав и гарантии свободы от прав

третьих лиц как самого логотипа так и любых его элементов.

Небходим BREND BOOK, макет, шрифты и т.д., цвет принеобходимости должен меняться

Для победителя будет возможно будет предложено за доп. плату разработать корпоративный стиль

9 лет назад
RustamH
Рустам 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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