Нужен простой логотип и плашка для публикации на Авито_магазине

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Завершен23 заявки797 просмотров

Нужен простой логотип и плашка (984×120рх)

На логотипе название сайта detali72.ru

плашка на ваш выбор. жалетально машинку мерседес.

9 лет назад
allch
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

troshinstepan
Степан 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$8
6 дней
Быстро вышел на связь, оперативно предложил варианты, которые меня устроили. Рекомендую!!!
Адекватно сработались, рекомендую.

Заявки фрилансеров

troshinstepan
Степан 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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