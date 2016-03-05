Дизайн логотип/watermark

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Закрыт3 заявки154 просмотра

Добрый день, необходимо нарисовать логотип в векторе желательно и вотемарк. 

Текст: VsemBong  

Пример как должно быть слово bong – заместо буквы 0 колбочка.  

Вообщем, проявите креативность.

Предоплату не высылаю, по факту сделали работу, нанесли вотемарк, показали, если все понравилось оплачиваю и высылаете исходники.

9 лет назад
ifactorex
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Galinichenko
Данил 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Galinichenko
Данил 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад

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