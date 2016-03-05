Дизайн логотип/watermark

Добрый день, необходимо нарисовать логотип в векторе желательно и вотемарк.

Текст: VsemBong

Пример как должно быть слово bong – заместо буквы 0 колбочка.

Вообщем, проявите креативность.

Предоплату не высылаю, по факту сделали работу, нанесли вотемарк, показали, если все понравилось оплачиваю и высылаете исходники.