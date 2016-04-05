Здравствуйте. Необходимо нарисовать логотип для b2b сервиса, занимающегося процессингом мобильных платежей. Мы позволяем организовать прием оплаты с мобильного телефона в любом веб проекте. ЦА проекта: вебмастеры,владельцы ит компаний в области игр, социальных сетей, ...
Логотип нарисовать буквы
В приложении картинка.
Нужно в таком же стиле написать anodin но не целиком копировать. чуть чуть должно отличаться.
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