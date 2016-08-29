Разработка логотипа для автомойки

Требуется разработать логотип для автомойки. А в последующем и другие элементы фирменного стиля.

Название - Пит-Стоп Каширка

Автомойка - Шиномонтаж - Магазин автозапчастей

Основное отличие от ближайших конкурентов: полный комплекс автоуслуг, постоянная работа над его усовершенствованием круглосуточная работа.

Основные ценности - уникальные технологии, быстро, круглосуточно, удобно

Подобные услуги привычны, но обладает улучшениями относительно услуг предоставляемых конкурентами, хотя бы тем, что мы внимательно относимся к своим клиентам, делаем все для того, чтобы время проведенное клиентом у нас прошло интересно и с пользой, постоянно вводим новые услуги и т.д.

Логотип должен быть простым, но запоминающимся.

При виде логотипа, у клиента должно складываться впечатление, что мы современные ребята, знающие свое дело, что к нам можно не только приехать помыть/починить машину, но и приехать поговорить об авто, посоветоваться насчет ремонта, тюнинга, узнать новости автобизнеса, обсудить автомобильные мероприятия и т.д. Т.е. это КЛУБ по интересам, если говорить грубо.

Во вложении варианты, которые наиболее приглянулись нам.

Наиболее интересна идея с автомобильным шильдиком. Никаких шин и машин)

Допускается вариант использования названия " Пит-Стоп"

При создании логотипа, прошу учитывать, что в дальнейшем он должен стать базой фирстиля, и в первую очередь будет применен для создания вывески.

Хотелось бы чтобы в дальнейшем логотип можно было использовать в дизайне интерьера, различной рекламной продукции (например, ароматизаторы для авто).

ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.