Необходимо разработать логотип. За основу взят логотип юнеско. Необходимо перерисовать крышу - отрисовать крышу приведенного в примере здания. Стилистику необходимо сделать как в логотипе с капителью. Набросок логотипа есть в приложенных файлах. ...
Разработка логотипа для автомойки
Требуется разработать логотип для автомойки. А в последующем и другие элементы фирменного стиля.
Название - Пит-Стоп Каширка
Автомойка - Шиномонтаж - Магазин автозапчастей
Основное отличие от ближайших конкурентов: полный комплекс автоуслуг, постоянная работа над его усовершенствованием круглосуточная работа.
Основные ценности - уникальные технологии, быстро, круглосуточно, удобно
Подобные услуги привычны, но обладает улучшениями относительно услуг предоставляемых конкурентами, хотя бы тем, что мы внимательно относимся к своим клиентам, делаем все для того, чтобы время проведенное клиентом у нас прошло интересно и с пользой, постоянно вводим новые услуги и т.д.
Логотип должен быть простым, но запоминающимся.
При виде логотипа, у клиента должно складываться впечатление, что мы современные ребята, знающие свое дело, что к нам можно не только приехать помыть/починить машину, но и приехать поговорить об авто, посоветоваться насчет ремонта, тюнинга, узнать новости автобизнеса, обсудить автомобильные мероприятия и т.д. Т.е. это КЛУБ по интересам, если говорить грубо.
Во вложении варианты, которые наиболее приглянулись нам.
Наиболее интересна идея с автомобильным шильдиком. Никаких шин и машин)
Допускается вариант использования названия " Пит-Стоп"
При создании логотипа, прошу учитывать, что в дальнейшем он должен стать базой фирстиля, и в первую очередь будет применен для создания вывески.
Хотелось бы чтобы в дальнейшем логотип можно было использовать в дизайне интерьера, различной рекламной продукции (например, ароматизаторы для авто).
ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.
Выбранный исполнитель
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