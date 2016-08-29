Разработка логотипа для автомойки

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Завершен30 заявок481 просмотр

Требуется разработать логотип для автомойки. А в последующем и другие элементы фирменного стиля. 

Название - Пит-Стоп Каширка

Автомойка - Шиномонтаж - Магазин автозапчастей 

Основное отличие от ближайших конкурентов: полный комплекс автоуслуг, постоянная работа над его усовершенствованием круглосуточная работа.

Основные ценности - уникальные технологии, быстро, круглосуточно, удобно

Подобные услуги привычны, но обладает улучшениями относительно услуг предоставляемых конкурентами, хотя бы тем, что мы внимательно относимся к своим клиентам, делаем все для того, чтобы время проведенное клиентом у нас прошло интересно и с пользой, постоянно вводим новые услуги и т.д. 

Логотип должен быть простым, но запоминающимся. 

При виде логотипа, у клиента должно складываться впечатление, что мы современные ребята, знающие свое дело, что к нам можно не только приехать помыть/починить машину, но и приехать поговорить об авто, посоветоваться насчет ремонта, тюнинга, узнать новости автобизнеса, обсудить автомобильные мероприятия и т.д. Т.е. это КЛУБ по интересам, если говорить грубо.  

Во вложении варианты, которые наиболее приглянулись нам. 

Наиболее интересна идея с автомобильным шильдиком. Никаких шин и машин) 

Допускается вариант использования названия " Пит-Стоп" 

При создании логотипа, прошу учитывать, что в дальнейшем он должен стать базой фирстиля, и в первую очередь будет применен для создания вывески. 

Хотелось бы чтобы в дальнейшем логотип можно было использовать в дизайне интерьера, различной рекламной продукции (например, ароматизаторы для авто). 

ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. 

9 лет назад
baleckaya
Ирина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$150
3 дня
Тарас показал себя как професионал. Быстро улавливает идеи, внимателен к заданию и срокам, талантливый дизайнер.
Все супер. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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