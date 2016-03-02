Дизайн логотипа

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Закрыт19 заявок167 просмотров

Логотип для сайта и группы ВК должен представлять собой оформленное название фирмы AleksSystems, сфера деятельности монтаж и установка систем видеонаблюдения. Преимущественные тона - синие.

9 лет назад
agaleks
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров