Здравствуйте. Требуется разработать логотип для автосалона, автосайта. Обязательное условие прикрепляйте 3 ваши лучшие работы по разработке логотипа + ваши контакты. С лучшими дизайнерами мы свяжемся. С Уважением, Владислав.
Дизайн логотипа
Логотип для сайта и группы ВК должен представлять собой оформленное название фирмы AleksSystems, сфера деятельности монтаж и установка систем видеонаблюдения. Преимущественные тона - синие.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $115Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно изготовить логотип для сайта. Тематика туризм.Завершен9 лет назад
- $40
Добрый день всем. Необходим простой логотип для компании которая работает с крупными заводами, торгует по тендерам, в общем торговая компания. Товар не имеет значения так как мы не хотели бы, чтобы это ...Завершен9 лет назад
- $10
Нужно сделать логотип под сервис аренды виртуальных серверов, и другие подобные облачные сервисы. Название itKiev.Завершен9 лет назад
- $50
Нужно придумать запоминающееся имя и логотип к нему для сайта Все подробности в приватном общенииЗавершен9 лет назад
Нам нужен дизайн значков. Кто богат фантазией, напишите цену. 1.редуктор цепной 2.редуктор червячный 3.вал отбора мощности 4. Самоходность косилки как то нужно отрисовать. Размер 50*50 стоять будут так и сжаты ...Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Добрый день, коллеги! Необходим недорогой, но в то же время стильный (современный) логотип для сайта предоставления юридических услуг. ТЗ никакого нет, все в Вашей воле, фантазии, идеях. Перед тем, как приступить, просьба посмотреть на ...Завершен9 лет назад
Обязательные составляющие логотипа: -графический элемент (знак) + словесное написаниеВозможные варианты компоновки:- знак как составляющая словесного написания,- знак отдельно от словесного написания. Слоган сайта: Всегда горячие новости! ...Завершен9 лет назад
векторизировать макет логотипа в черно-белом вариантеЗавершен9 лет назад
Здравствуйте Разрабатывается интернет- магазин детского транспорта , а именно самокаты , ролики и скейты нужен логотип и несколько баннеров для сайта на слайд шоу интересует цена и сроки .Завершен9 лет назад