Разработать логотип

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Необходимо разработать логотип. 

За основу взят логотип юнеско. Необходимо перерисовать крышу - отрисовать крышу приведенного в примере здания. Стилистику необходимо сделать как в логотипе с капителью.

Набросок логотипа есть в приложенных файлах.

Необходимо сделать два варианта;

1. С буквами КХВ посередине

2 С надписью конгресс-холл Васильевский в две строчки посередине.

Интересует сроки и стоимость.

9 лет назад
franklin90
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-1)

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