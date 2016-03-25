Логотип платежного сервиса

Здравствуйте. Необходимо нарисовать логотип для b2b сервиса, занимающегося процессингом мобильных платежей. Мы позволяем организовать прием оплаты с мобильного телефона в любом веб проекте.

ЦА проекта: вебмастеры,владельцы ит компаний в области игр, социальных сетей, знакомств, файлообменные сети.

Они подключаются к нашему проекту, размещают у себя на сайте код, продают свои услуги пользователям, которые в свою очередь оплачивают данные услуги через мобильный телефон. Мы в свою очередь занимаемся обработкой этих платежей, интеграцией с операторами сотовой связи и финансовыми расчетами с вебмастерами.

В прикрепленном файле дизайн сайта, в нем же название проекта.

Важный критерий - чтобы логотип уместно, красиво смотрелся в дизайне сайта, но и передавал суть проекта.