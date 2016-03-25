Логотип платежного сервиса

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Завершен23 заявки259 просмотров

Здравствуйте. Необходимо нарисовать логотип для b2b сервиса, занимающегося процессингом мобильных платежей. Мы позволяем организовать прием оплаты с мобильного телефона в любом веб проекте.

ЦА проекта: вебмастеры,владельцы ит компаний в области игр, социальных сетей, знакомств, файлообменные сети. 

Они подключаются к нашему проекту, размещают у себя на сайте код, продают свои услуги пользователям, которые в свою очередь оплачивают данные услуги через мобильный телефон. Мы в свою очередь занимаемся обработкой этих платежей, интеграцией с операторами сотовой связи и финансовыми расчетами с вебмастерами.

В прикрепленном файле дизайн сайта, в нем же название проекта.

Важный критерий - чтобы логотип уместно, красиво смотрелся в дизайне сайта, но и передавал суть проекта.

9 лет назад
innotech
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$40
3 дня
С исполнителем быстро нашли общий язык, и требования к проекту были выполнены максимально точно и в срок, рекомендую
Отличный заказчик. Задача поставлена чётко, оплата получена. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад

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