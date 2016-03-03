Требуется разработать логотип для автомойки. А в последующем и другие элементы фирменного стиля. Название - Пит-Стоп Каширка Автомойка - Шиномонтаж - Магазин автозапчастей Основное отличие от ближайших конкурентов: полный комплекс ...
Текстовое лого проекта на главной странице сайта
Нужен текстовый логотип на главной странице сайта
тематика - бизнес, право, суд, финансы
слово OpenLex ("Доступное правосудие")
Заявки фрилансеров
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