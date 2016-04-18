Разработка логотипа и дизайна/стиля меню бара

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок1145 просмотров
#1$150

Необходимо разработать Логотип для бара и концепцию (дизайн проект) меню

Логотип будет использован для вывески над входом и над барной стойкой, также возможно использование на

оклейке наружного остекления, маркизах, тейбл-тентах и спецодежде персонала.

 

Необходимо предложить варианты одного и того же логотипа для размещения:

1.     Вывеска над входом объемные светящиеся буквы в соответствии с Постановление правительства Москвы №902-ПП от 25.12.13 правительства Москвы (4,8 метра)

2.     Вывеска над барной стойкой (7,5 метров – длина барной стойки)

3.     Лого на спецодежде персонала (спереди и сзади)

4.     Дизайн меню (Меню будет представлять из себя книжку-скоросшиватель на кольцах с твердой обложкой)

Более подробное ТЗ; правила предоставления своих предложений и подробный бриф на лого находится о вложении.

9 лет назад
KronePrince
Леонид 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

gudeev
55 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
#1
Замечательный исполнитель. Работа выполнена оперативно и качественно. По просьбе вносил множество корректировок. Максимально лояльно отнесся к задержке в оплате, вызванной объективными причинами. Очень рекомендую!!!
Буду раз дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

gudeev
55 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
#1

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