Нужно разработать логотип для компании, которая называется ООО "Канал и К" В логотипе нужно обыграть две буквы "К".
Разработка логотипа и дизайна/стиля меню бара
Необходимо разработать Логотип для бара и концепцию (дизайн проект) меню
Логотип будет использован для вывески над входом и над барной стойкой, также возможно использование на
оклейке наружного остекления, маркизах, тейбл-тентах и спецодежде персонала.
Необходимо предложить варианты одного и того же логотипа для размещения:
1. Вывеска над входом объемные светящиеся буквы в соответствии с Постановление правительства Москвы №902-ПП от 25.12.13 правительства Москвы (4,8 метра)
2. Вывеска над барной стойкой (7,5 метров – длина барной стойки)
3. Лого на спецодежде персонала (спереди и сзади)
4. Дизайн меню (Меню будет представлять из себя книжку-скоросшиватель на кольцах с твердой обложкой)
Более подробное ТЗ; правила предоставления своих предложений и подробный бриф на лого находится о вложении.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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