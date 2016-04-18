Разработка логотипа и дизайна/стиля меню бара

# 1 — $ 150

Необходимо разработать Логотип для бара и концепцию (дизайн проект) меню

Логотип будет использован для вывески над входом и над барной стойкой, также возможно использование на

оклейке наружного остекления, маркизах, тейбл-тентах и спецодежде персонала.

Необходимо предложить варианты одного и того же логотипа для размещения:

1. Вывеска над входом объемные светящиеся буквы в соответствии с Постановление правительства Москвы №902-ПП от 25.12.13 правительства Москвы (4,8 метра)

2. Вывеска над барной стойкой (7,5 метров – длина барной стойки)

3. Лого на спецодежде персонала (спереди и сзади)

4. Дизайн меню (Меню будет представлять из себя книжку-скоросшиватель на кольцах с твердой обложкой)

Более подробное ТЗ; правила предоставления своих предложений и подробный бриф на лого находится о вложении.