Логотип для компании

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Завершен15 заявок252 просмотра

Нужно разработать логотип для компании, которая называется ООО "Канал и К"

В логотипе нужно обыграть две буквы "К". 

9 лет назад
flavourart
Катерина 
41 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
9 лет назад
$33
1 день
все Ок! планируем длительное сотрудничество.
Сотрудничеством с Катериной доволен! Грамотно ставит задачи и моментально оплачивает работу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tudiz
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
168 отзывов(-1)
9 лет назад

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