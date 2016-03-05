Дизайн уже придуман. Нужно только его отрисовать. Вот что мне нравиться http://joxi.ru/xAeQxntYlxOJAy не в плане дизайна, а в плане яркие насыщенные цвета как настоящие блестят от света и не плоские. ...
Лого для спортивного приложения
Необходимо создать лого для веб-приложения, которое помогает спортсменам с травмами вернуться в форму.
Размер 1000х1000 рх, .png.
Ассоциации с продуктом: бег (кроссовки), тяжелая атлетика (гири), хоккей (клюшка), др. виды спорта.
Можно в одном лого использовать несколько иконок с разными видами спорта + фигурку человека.
Можете использовать свою идею, но сначала скиньте набросок, чтобы утвердить.
Цвета любые, без большого количества деталей, т.к. используется лого в формате 100х100рх, на сайте.
5$ за работу, с правками, если понадобится.
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