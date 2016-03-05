Лого для спортивного приложения

Необходимо создать лого для веб-приложения, которое помогает спортсменам с травмами вернуться в форму.

Размер 1000х1000 рх, .png.

Ассоциации с продуктом: бег (кроссовки), тяжелая атлетика (гири), хоккей (клюшка), др. виды спорта.

Можно в одном лого использовать несколько иконок с разными видами спорта + фигурку человека.

Можете использовать свою идею, но сначала скиньте набросок, чтобы утвердить.

Цвета любые, без большого количества деталей, т.к. используется лого в формате 100х100рх, на сайте.

5$ за работу, с правками, если понадобится.