Лого для спортивного приложения

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт14 заявок227 просмотров

Необходимо создать лого для веб-приложения, которое помогает спортсменам с травмами вернуться в форму.

Размер 1000х1000 рх, .png.

Ассоциации с продуктом: бег (кроссовки), тяжелая атлетика (гири), хоккей (клюшка), др. виды спорта.

Можно в одном лого использовать несколько иконок с разными видами спорта + фигурку человека.

Можете использовать свою идею, но сначала скиньте набросок, чтобы утвердить.

Цвета любые, без большого количества деталей, т.к. используется лого в формате 100х100рх, на сайте.

5$ за работу, с правками, если понадобится.

9 лет назад
kuznetsova-anna
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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