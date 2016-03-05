Разработка логотипа

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Закрыт38 заявок671 просмотр

Нужен логотип для компании, которая занимается трудоустройством граждан Украины в Польшу. Полное название - Международное кадровое агентство Premier.

9 лет назад
anita333
36 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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