Нарисовать логотип

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Завершен8 заявок155 просмотров

Дизайн уже придуман.

Нужно только его отрисовать.

Вот что мне нравиться http://joxi.ru/xAeQxntYlxOJAy

не в плане дизайна, а в плане яркие насыщенные цвета как настоящие блестят от света и не плоские.

Когда сможете показать первоначальный вариант?

9 лет назад
Rikzan
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Skorol1tnii
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$15
1 день
Работой Александра вполне доволен. Всё было сделано так как я это и представлял. Он всегда на связи и сразу вносил мои пожелания в 2-х вариантах что очень удобно. Мои рекомендации!
Хорошо поработали. Николай чётко поставил задачу и обозначил, что хочет получить на выходе. Всегда был на связи и быстро оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Skorol1tnii
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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