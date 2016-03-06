Нужен логотип для компании, которая занимается трудоустройством граждан Украины в Польшу. Полное название - Международное кадровое агентство Premier.
Нарисовать логотип
Дизайн уже придуман.
Нужно только его отрисовать.
Вот что мне нравиться http://joxi.ru/xAeQxntYlxOJAy
не в плане дизайна, а в плане яркие насыщенные цвета как настоящие блестят от света и не плоские.
Когда сможете показать первоначальный вариант?
Выбранный исполнитель
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