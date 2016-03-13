Нужен простой логотип и плашка (984×120рх) На логотипе название сайта detali72.ru плашка на ваш выбор. жалетально машинку мерседес.
Нарисовать логотип в векторе (в cdr)
Необходимо нарисовать логотип из двух частей для кубика под микрофон. Текущий вариант прилагаю в векторе.
Неизменным необходимо оставить использование 2-х цветов и текст надписей для правой части (шрифты, размер и расположение текста можно менять). Логотип необходимо полностью переделать - основная часть конкурса.
Логотип должен отражать лозунг: "Грамотный взгляд на Интернет". Также логотип должен занимать большую часть площади желтого кубика.
Срок конкурса: до 14 марта включительно.
Миссия канала - http://seogram.tv/about
Победитель конкурса
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