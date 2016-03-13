Нарисовать логотип в векторе (в cdr)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок786 просмотров
#1$10

Необходимо нарисовать логотип из двух частей для кубика под микрофон. Текущий вариант прилагаю в векторе.

Неизменным необходимо оставить использование 2-х цветов и текст надписей для правой части (шрифты, размер и расположение текста можно менять). Логотип необходимо полностью переделать  - основная часть конкурса.

Логотип должен отражать лозунг: "Грамотный взгляд на Интернет". Также логотип должен занимать большую часть площади желтого кубика.

Срок конкурса: до 14 марта включительно.

Миссия канала - http://seogram.tv/about

9 лет назад
archerl
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
#1
Ответственный и грамотный дизайнер, рекомендую.
Спасибо Алексею! Постоянно на связи, оперативно вносит корректировки, оплата моментальная, ответственный заказчик! Рекомендую! Удачи в работе!

Заявки фрилансеров

093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
#1

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