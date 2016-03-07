Нарисовать логотип по существующей картинке в векторе

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Завершен17 заявок331 просмотр

Нужно нарисовать в векторе логотип такой же как в прикрепленном файле, но не кистью, возможно немного доработанный. 

Нужно быстро и дешего, работа ерундовая.

9 лет назад
ilyinstanislav
Станислав 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$2
1 день
Работает очень быстро и качественно. К правкам относится адекватно. Рекомендую обязательно.
Очень приятно было работать . Оплата моментальная . Рекомендую

Заявки фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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