Необходимо разработать логотип юридической компании. Компания занимается защитой прав, сопровождением в госорганах и судах призывников. в логотипе должно быть отражено название компании (Военно-юридическая коллегия) в логотипе должна быть заложена идея бизнеса ...
Разработка логотипа
Требуется логотип для сайта artvostorg.com. Жду Ваших предложений по сотрудничеству.
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