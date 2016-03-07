Требуется логотип в котором будут использованы буквы S и M (английские). Тематика с которой должен быть связан - это Израиль, влоги, жизнь за границей. Думаю этого достаточно для того чтобы что-нибудь придумать. Долой стереотипы, свободу фантазии, все в вашем распоряжении.