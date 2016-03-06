Логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрытнет заявок109 просмотров

Здравствуйте!

Задача - разработать логотип. В дальнейшем он должен использоваться в виде оттиска или таблички на мебели.

Название: Творческая мастерская мебели "Валетта". Можно на латинском. Два основателя, в этом имени имена наших жён Валерия и Татьяна.  Мы занимаемся изготовлением корпусной мебели по индивидуальным проектам( кухни, торговое оборудование для бутиков и т. д .). Работаем с архитекторами и дизайнерами. В будущем планируем выпускать отдельные предметы мебели под нашим брендом.

9 лет назад
klimov_s
Сергей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать логотип

    $5

    Необходимо разработать логотип для канала на YouTube. Прошу сразу направлять Ваше портфолио. Нужны профи! В приложении Бриф и понравившийся лого. Тематика шопинг и торговый центры

    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать логотип юридической компании.

    $10

    Необходимо разработать логотип юридической компании. Компания занимается защитой прав, сопровождением в госорганах и судах призывников. в логотипе должно быть отражено название компании (Военно-юридическая коллегия) в логотипе должна быть заложена идея бизнеса ...

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип для essay writing сервиса

    Нужно нарисовать логотип для essay-сайта. Исходный дизайн сайта в приложении. В названии сайта будет слово dragon, желательно это обыграть. Предлагайте цены, показывайте примеры, уважаемые фрилансеры!

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать логотип в векторе (в cdr)

    $10

    Необходимо нарисовать логотип из двух частей для кубика под микрофон. Текущий вариант прилагаю в векторе. Неизменным необходимо оставить использование 2-х цветов и текст надписей для правой части (шрифты, размер и расположение текста ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Лого для спортивного приложения

    $5

    Необходимо создать лого для веб-приложения, которое помогает спортсменам с травмами вернуться в форму. Размер 1000х1000 рх, .png. Ассоциации с продуктом: бег (кроссовки), тяжелая атлетика (гири), хоккей (клюшка), др. виды спорта. Можно в ...

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать логотип

    Дизайн уже придуман. Нужно только его отрисовать. Вот что мне нравиться http://joxi.ru/xAeQxntYlxOJAy не в плане дизайна, а в плане яркие насыщенные цвета как настоящие блестят от света и не плоские. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад