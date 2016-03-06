Здравствуйте!

Задача - разработать логотип. В дальнейшем он должен использоваться в виде оттиска или таблички на мебели.

Название: Творческая мастерская мебели "Валетта". Можно на латинском. Два основателя, в этом имени имена наших жён Валерия и Татьяна. Мы занимаемся изготовлением корпусной мебели по индивидуальным проектам( кухни, торговое оборудование для бутиков и т. д .). Работаем с архитекторами и дизайнерами. В будущем планируем выпускать отдельные предметы мебели под нашим брендом.