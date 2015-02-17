Логотип шрифтовой

$30
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Закрыт23 заявки330 просмотров

Логотип шрифтовой для http://gkomf.ru/

сделать не менее 10 вариантов логотипа. 

Клиенту нравится стиль "Кухни Мария" 

сделать нужно сегодня. Обычные системные не присылать.  

Исполнителя выберут по портфолио

9 лет назад
RishatPR
Ришат 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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