Прорисовка логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок216 просмотров

Есть идея- черновик логотипа. Буквенная. Необходимо выполнить несколько вариантов в разных толщинах лини, цветах, наклонах. и конечный согласованный результат - в векторе.

9 лет назад
Vinita777
Виктория 
53 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

a_kryuchkov
Артем 
44 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
За качество работы в разрезе "понимание цели" немного бы снизила оценку, т.к. не получила на 100% то, что ожидала. Видимо не смогла полностью ТЗ правильно сформулировать. И не было времени дальше варианты задания делать. А в целом результат устроил.
Мне понравилось работать с Викторией. Задание было небольшое с понятным описанием и её эскизами, поэтому мы быстро его выполнили. Оплату получил без задержек. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

a_kryuchkov
Артем 
44 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип шрифтовой

    $30

    Логотип шрифтовой для http://gkomf.ru/ сделать не менее 10 вариантов логотипа.  Клиенту нравится стиль "Кухни Мария"  сделать нужно сегодня. Обычные системные не присылать.   ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа

    Необходимо разработать логотип для Блога о детском спорте.  Нужен рисунок в таком стиле http://paredrocdnzone1.grupodecomunicac.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/02/17.jpg - это будет ребенок (например, http://st2.depositphotos.com/1033002/6803/v/950/depositphotos_68038705-Kid-playing-with-ball.jpg) в темных тонах, у которого мяч разделен на 4 цветных сектора (пример ...

    WordPress
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип для сайта

    $10

    Логотип для сайта http://demur.nick16.ru/  Фирменные цвета Светло синий и ярко оранжевые контуры. Логотип  Куб равностороний с буквами D M R на трех сторонах.  Во вложении примерно нарисован.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип

    Требуется логотип в котором будут использованы буквы S и M (английские). Тематика с которой должен быть связан - это Израиль, влоги, жизнь за границей. Думаю этого достаточно для того чтобы что-нибудь придумать. Долой стереотипы, свободу ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад